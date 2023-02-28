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Внутренняя политика 28.02.2023 17:24

Алиев назначил Бекташи председателем Верховного суда НАР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Саадат Бекташи председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики (НАР).

Текст соответствующего распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУД, НАЗНАЧЕНИЕ


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