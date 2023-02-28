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Внутренняя политика 28.02.2023 17:35

Алиев утвердил нацплан по борьбе в Азербайджане до 2026г с легализацией имущества, приобретенного преступным путем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил Национальный план действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма.

Документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

Согласно распоряжению главы государства, госорганы, вовлеченные в реализацию плана, годовой отчет о выполнении его пунктов должны до 31 января представить в Координационный совет и в Комиссию по борьбе с коррупцией.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, ПЛАН, УТВЕРЖДЕНИЕ

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