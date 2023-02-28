Алиев утвердил нацплан по борьбе в Азербайджане до 2026г с легализацией имущества, приобретенного преступным путем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил Национальный план действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма. Документ опубликован на сайте главы азербайджанского государства. Согласно распоряжению главы государства, госорганы, вовлеченные в реализацию плана, годовой отчет о выполнении его пунктов должны до 31 января представить в Координационный совет и в Комиссию по борьбе с коррупцией. Р.Керимов

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