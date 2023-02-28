Блинкен обсудил экономику и двустороннее сотрудничество с главами МИД Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и президентом Казахстана

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Астане с главами МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым, Туркменистана - Рашидом Мередовым и Таджикистана - Сироджиддином Мухриддином, а также с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает во вторник госдепартамент.
С Токаевым Блинкен обсуждал двусторонние интересы и "способы, с помощью которых страны могут укрепить экономическое партнерство между США и Казахстаном". Госсекретарь США выразил поддержку со стороны Вашингтона программы реформ Токаева, а также надежду на их реализацию. Он заявил о приверженности США работе с властями и гражданским обществом Казахстана.
С Кулубаевым Блинкен, как отмечает госдеп, обсудил экономическое развитие и инвестиции в зеленую энергетику. "Стороны обсудили возможности для поддержки экономического развития и инвестиций в зеленую энергетику", - отмечает американское внешнеполитическое ведомство.
В заявлении говорится, что Блинкен высоко оценил усилия Кыргызстана, направленные на "укрепление региональных связей, диверсификацию экономики и углубление двусторонних коммерческих связей".
С Мередовым госсекретарь обсудил "варианты партнерства по инициативам в области климатического кризиса, сферы безопасности и экономического роста".
С главой МИД Таджикистана глава внешнеполитического ведомства США обсудил "способы более эффективного сотрудничества обеих стран в области экономических возможностей и сотрудничества в области безопасности, как в двустороннем, так и в многосторонних форматах". Он заявил о необходимости тесного сотрудничества США и Таджикистана по вопросам, связанным с Афганистаном, выразил стремление Вашингтона "быть надежным партнером Таджикистана".
Переговоры состоялись на полях встречи министров в формате "C5+1" (Казахстан, Кыргыстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан + Соединенные Штаты) в Астане.
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