Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.
Закон о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступит в силу со дня его официального опубликования.
В законе также отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ принимается президентом РФ.
Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.
"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.
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