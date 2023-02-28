Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

СНГ 28.02.2023 19:23

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приостанавливающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщается во вторник на официальном портале правовой информации.

Закон о приостановлении Россией действия Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступит в силу со дня его официального опубликования.

В законе также отмечается, что решение о возобновлении Россией действия ДСНВ принимается президентом РФ.

Как говорится в пояснительной записке, договор, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, предусматривает, что в целях обеспечения контроля за соблюдением положений договора каждая из сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность.

"При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по договору в указанной сфере деятельности", - отмечается в документе.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из договора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДСНВ


Похожие новости


Песков: говорить на тему участия Путина в выборах 2024 года «еще чуть-чуть преждевременно» Сейчас нет возможности переговоров с Путиным - Зеленский Путин заявляет о готовности России оказать помощь Турции в ликвидации последствий землетрясения Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках "ОПЕК+" по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка - Кремль Ситуация в российской экономике удовлетворительная - Путин Президент Финляндии о событиях в Украине: этому не видно конца В Беларуси проходит боевое слаживание российских и белорусских подразделений - Путин Путин сообщил, что в ходе переговоров с Лукашенко рассмотрены вопросы сфере экономики, безопасности и обороны Путин обсудил с членами Совбеза РФ взаимодействие с соседними государствами Путин: Россия не пойдет по пути самоизоляции, несмотря на попытки Запада задвинуть ее на периферию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az