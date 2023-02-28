Миллер в Тегеране обсудил с иранскими партнерами развитие сотрудничества

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита в Иран обсудил развитие планов сотрудничества, сообщила российская компания.

Состоялись рабочие встречи с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company (NIOC) Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром.

"На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие Меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - пишет концерн.

Как сообщалось, в июле 2022 года между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.