Миллер в Тегеране обсудил с иранскими партнерами развитие сотрудничества

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита в Иран обсудил развитие планов сотрудничества, сообщила российская компания.
Состоялись рабочие встречи с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company (NIOC) Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром.
"На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие Меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - пишет концерн.
Как сообщалось, в июле 2022 года между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.
Байрамов провел встречу с замминистром иностранных дел Саудовской Аравии
Алиев утвердил нацплан по борьбе в Азербайджане до 2026г с легализацией имущества, приобретенного преступным путем
В Азербайджане выявлено 33 новых случая COVID-19
Азербайджан назвали одним из самых необычных направлений для отдыха в 2023 году
Фильмы и сериалы Disney и Fox станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex
Axel Springer планирует отказаться от печатных версий Welt и Bild
Блинкен обсудил экономику и двустороннее сотрудничество с главами МИД Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и президентом Казахстана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Azer Turk Bank получил высокий рейтинг от Standard & Poor`s
Vodafone Украина произвела очередную выплату по еврооблигациям на сумму $12,4 млн
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна