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ТЭК 28.02.2023 20:46

Миллер в Тегеране обсудил с иранскими партнерами развитие сотрудничества

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе визита в Иран обсудил развитие планов сотрудничества, сообщила российская компания.

Состоялись рабочие встречи с первым вице-президентом страны Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company (NIOC) Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром.

"На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие Меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", - пишет концерн.

Как сообщалось, в июле 2022 года между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ИРАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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