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Цена на нефть

27.02 $/bbl +/- WTI 75.68 -0.64 Brent 82.04 -0.78

ТЭК 28.02.2023 20:24

Цены на нефть уверенно растут

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост в ходе торгов во вторник, в том числе благодаря ожиданиям повышения спроса на топливо со стороны Китая, сообщает MarketWatch.

Однако с начала февраля котировки опустились более чем на 2%, в результате Brent и WTI завершают "в минусе" четвертый месяц подряд.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,59 (на 1,93%) - до $84,04 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгующиеся майские контракты на Brent прибавили в цене $1,68 (2,05%) - до $83,74 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,95 (на 2,58%) - до $77,63 за баррель.

Инвесторы продолжают взвешивать перспективы роста спроса в Китае, экономика которого восстанавливается после снятия жестких антиковидных ограничений, на фоне предпринимаемых Россией шагов по сокращению добычи и экспорта нефти в ответ на новые санкции, введенные западными странами.

С другой стороны, над рынком довлеет неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Сигналы устойчивости инфляции в США говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность в стране. Другие крупнейшие ЦБ мира, вероятнее всего, также продолжать повышать ставки.

"Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США вызывают тревогу относительно "жесткой посадки" экономики и, соответственно, снижения спроса на нефть и нефтепродукты", - говорится в сообщении Saxo Bank.

Эти разнонаправленные факторы пока удерживают WTI в диапазоне $74-80 за баррель, отмечают эксперты.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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