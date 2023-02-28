Цены на нефть уверенно растут

Цены на нефть демонстрируют уверенный рост в ходе торгов во вторник, в том числе благодаря ожиданиям повышения спроса на топливо со стороны Китая, сообщает MarketWatch.
Однако с начала февраля котировки опустились более чем на 2%, в результате Brent и WTI завершают "в минусе" четвертый месяц подряд.
Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $1,59 (на 1,93%) - до $84,04 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает с завершением сессии во вторник. Более активно торгующиеся майские контракты на Brent прибавили в цене $1,68 (2,05%) - до $83,74 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,95 (на 2,58%) - до $77,63 за баррель.
Инвесторы продолжают взвешивать перспективы роста спроса в Китае, экономика которого восстанавливается после снятия жестких антиковидных ограничений, на фоне предпринимаемых Россией шагов по сокращению добычи и экспорта нефти в ответ на новые санкции, введенные западными странами.
С другой стороны, над рынком довлеет неопределенность в отношении перспектив мировой экономики. Сигналы устойчивости инфляции в США говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность в стране. Другие крупнейшие ЦБ мира, вероятнее всего, также продолжать повышать ставки.
"Опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики США вызывают тревогу относительно "жесткой посадки" экономики и, соответственно, снижения спроса на нефть и нефтепродукты", - говорится в сообщении Saxo Bank.
Эти разнонаправленные факторы пока удерживают WTI в диапазоне $74-80 за баррель, отмечают эксперты.
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