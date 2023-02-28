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ТЭК 28.02.2023 21:25

Росатом весной доставит топливо для АЭС в Турции

Госкорпорация "Росатом" планирует поставку топлива для строящейся в Турции АЭС "Аккую" весной, сообщила корпоративная газета компании "Страна Росатом" в своем Telegram.

"Все обязательства Росатома остаются в силе: весной этого года на станцию будет доставлено свежее ядерное топливо. После этого площадка АЭС "Аккую" получит статус объекта ядерной энергетики", - приводит издание слова главы компании Алексея Лихачева по итогам его визита на площадку.

Компания планирует в третьем квартале этого года завершить общестроительные монтажные работы на площадке и перейти к пусконаладке. "Затем в течение нескольких месяцев в соответствии с требованиями МАГАТЭ мы будем тестировать оборудование и топливо непосредственно в реакторе. Это амбициозный график, но мы неукоснительно его придерживаемся", - заключил Лихачев.

"Росатом" возводит в Турции АЭС "Аккую", которая строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар".

Заливка первого бетона под первый блок АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 г. Передача этого блока в эксплуатацию намечена на текущий год, в котором будет отмечаться 100-летие Турецкой республики. Заливка первого бетона под блок N2 АЭС "Аккую" состоялась в конце июня 2020 г. Старт началу строительства блока N3 этой АЭС был дан 10 марта 2021 г., а в июле 2022 г. "Росатом" начал строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЭС, ТОПЛИВО


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