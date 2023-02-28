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Внешняя политика 28.02.2023 21:41

Байрамов провел встречу с замминистром иностранных дел Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом бин Абдулкаримом Аль-Хурейджи, сообщает МИД Азербайджана.

"Стороны выразили удовлетворение тем, что политический диалог между двумя странами находится сегодня на высоком уровне. Было отмечено значение контактов на высшем и высоком уровне, включая взаимные визиты, и сказано, что такие контакты закладывают основу для выхода на качественно новый уровень отношений", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи Байрамов отметив наличие взаимовыгодного сотрудничества на региональном и международном форматах, подчеркнул важность продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций. В этой связи была дана высокая оценека поддержке Саудовской Аравией территориальной целостности и суверенитета Азербайджанав рамках ООН и ОИК.

Байрамов также отметил о существующих возможностях сотрудничества в сферах энергетики, АПК, туризма и альтернативной энергетики как приоритетных направлениях экономического сотрудничества между странами и подчеркнул, что в указанных сферах реализуются совместные успешные проекты, и имеются широкие перспективы для расширения этих работ.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам повестки двустороннего и регионального сотрудничества.

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Тэги: МИД, САУД/АРАВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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