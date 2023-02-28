Германия передаст Украине две системы ПВО Skynex

Правительство Германии планирует передать Украине две системы ПВО малой дальности Skynex, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
По его словам, стоимость заказанных правительством у Rheinmetall системы Skynex составляет 200 млн евро.
Он также отметил, что указанные системы предназначались для защиты Берлина.
Система Skynex ведет огонь боеприпасами калибра 35 мм и предназначена для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками.
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