Мирзиеев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом. «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1-2 марта посетит эту страну с рабочим визитом и примет участие в саммите Движения неприсоединения», - сообщает телеграмм-канал узбекского лидера. Р.Ахмедов

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