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Внешняя политика 28.02.2023 23:02

Мирзиеев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом.

«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1-2 марта посетит эту страну с рабочим визитом и примет участие в саммите Движения неприсоединения», - сообщает телеграмм-канал узбекского лидера.

Р.Ахмедов

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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