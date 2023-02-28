Мирзиеев посетит Азербайджан с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1-2 марта посетит Азербайджан с рабочим визитом.
«Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 1-2 марта посетит эту страну с рабочим визитом и примет участие в саммите Движения неприсоединения», - сообщает телеграмм-канал узбекского лидера.
Р.Ахмедов
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