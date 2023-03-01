Глава МИД Туркменистана и госсекретарь США договорились провести в ближайшее время политические консультации

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и государственный секретарь США Энтони Блинкен на полях министерской встречи C5+1 обсудили проведение двусторонних виртуальных консультаций, сообщается на сайте Госдепартамента США.

"У нас есть очень хороший и эффективный механизм двусторонних консультаций - ABC", - сказал Мередов.

Формат ABC (Annual Bilateral Consultations) представляет собой инструмент ежегодных виртуальных дискуссий и консультаций между высокопоставленными чиновниками Туркменистана и США.

Мередов подчеркнул, что туркменская сторона настроена провести политические консультации с США в ближайшее время, чтобы обсудить важные вопросы двустороннего сотрудничества и региональную повестку, сообщается в публикации.

В свою очередь, Блинкен отметил, что США гордятся более чем 30-летним партнерством с Туркменистаном. Он добавил, что США приветствуют суверенитет, независимость и территориальную целостность Туркменистана.

Собеседники также затронули тему сотрудничества в экономике и сфере борьбы с изменением климата.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов принял участие в министерской встрече стран Центральной Азии и США в формате С5+1, состоявшейся во вторник, 28 февраля, в Астане (Казахстан).