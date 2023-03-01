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Финансы 01.03.2023 12:39

Главы ЦБ Азербайджана и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в рамках рабочей поездки в Казахстан провел встречу с председателем Национального банка Галимжаном Пирматовым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на ЦБА.

В ходе встречи Кязымов и Пирматов обсудили будущие направления сотрудничества между центральными банками двух стран.

«На встрече также обсуждались текущая макроэкономическая ситуация, влияние мировых экономических процессов на экономику страны, совершенствование инструментов денежно-кредитной политики, развитие платежных систем, создание цифровой валюты и другие темы», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, КАЗАХСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО

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