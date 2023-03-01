Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 77.05 +1.37 Brent 83.45 +1.41

01.03.2023 12:44

Весенний кредит от Yelo Bank для всех под 11,7%



Yelo Bank подготовил специальную кредитную кампанию для желающих осуществить свои планы этой весной! Ты можешь получить кредит наличными до 50 000 манатов всего под 11,7% годовых. Кроме того, это предложение выгодно для всех. Независимо от заработной платы, работающие как в государственных учреждениях, так и в частном секторе, могут воспользоваться доступным весенним кредитом, предлагаемым Yelo Bank. Не пропустите это предложение! Кампания действительна до 30 апреля 2023 года.

Yelo Bank избавит от дополнительных расходов, а также потери времени. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно обратиться в любой филиал Yelo или оформить кредит онлайн, не посещая банк: https://bit.ly/ylkdntyr

Для получения дополнительной информации звони в Yelo Bank: 981

Есть дополнительные вопросы по банковским услугам или по кредиту под залог недвижимости? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram или Whatsapp.

Yelo Bank – Яркий банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az