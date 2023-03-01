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01.03.2023 12:49

Банк Республика запустил кредитную кампанию «Весенняя пора»!

Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными акциями, накануне праздника Новруз запустил выгодную кредитную кампанию.

Так, в рамках кредитной кампании «Весенняя пора», которая продлится до 30 апреля 2023 года, клиенты, обратившиеся в банк получат возможность оформить кредит наличными со ставкой от 12% годовых и на более льготных условиях:

  • Максимальная сумма – 50.000 манатов;
  • Срок - до 48 месяцев;
  • Льготный период - 3 месяца;
  • Поручитель - не требуется;
  • Страховых расходов нет.

Еще одним преимуществом заказа кредита в Банке Республика является то, что клиенты, которые закажут кредит онлайн, получат СКИДКУ 50% на комиссию, а кредит будет доставлен прямо по указанному адресу.

Если вы хотите в праздничные дни порадовать себя и своих близких, закажите кредит в «Банке Республика» прямо сейчас!

Клиенты, желающие воспользоваться акцией, могут заказать кредит, обратившись в любое отделение банка, оформив онлайн-заявку на официальном сайте банка, а также воспользовавшись услугой «Чат-бот» в WhatsApp, написав «Кредит» на номер 050 6 144 144.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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