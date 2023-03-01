В ООН полагают, что мир должным образом не подготовлен к природным катастрофам

Мир в настоящий момент не готов к тому, чтобы в необходимой мере реагировать на кризисы природного характера, сообщает The Japan Times со ссылкой на доклад ООН, опубликованный в среду.

В связи с этим авторы доклада призвали обдумать, каким образом можно лучше управлять глобальными рисками.

В докладе отмечается, что с 1990 года более 10,7 тыс. катастроф повлияли на жизнь более 6 млрд людей по всему миру, при этом значительная часть природных катастроф, а именно 42% - это наводнения, штормы и бури, которые усугубились из-за изменения климата.

Глава Международного научного совета Питер Глюкман в свою очередь отметил, что слишком мало внимания уделяется долгосрочному планированию и предотвращению рисков, начиная с совершенствования строительных норм и правил до учреждения систем оповещения об опасности.

Специальный представитель ООН по снижению риска бедствий Мами Мидзутори заявила, что многочисленные вызовы последних трех лет стали показательными для повышения глобальной готовности к бедствиям в будущем. "Нам нужно укреплять инфраструктуру, сообщества и экосистемы сейчас, а не восстанавливать их впоследствии", - считает она.

В начала февраля в Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,8, в результате которого погибли более 44 тыс. человек.