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Карабах 01.03.2023 13:40

Власти Азербайджана назначили ответственного за контакты с армянами Карабаха

Власти Азербайджана назначили депутата Милли меджлиса (парламента) Рамина Мамедова ответственным за контакты с жителями армянского происхождения Карабахского региона страны, сообщают официальные СМИ Азербайджана.

По данным СМИ, 1 марта 2023 года Мамедов встретился в городе Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана), в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, с представителями жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

«В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана», - отмечают они, добавляя, что эти контакты «будут продолжены».

Р.Керимов

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Тэги: КАРАБАХ, РЕИНТЕГРАЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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