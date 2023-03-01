Власти Азербайджана назначили ответственного за контакты с армянами Карабаха

Власти Азербайджана назначили депутата Милли меджлиса (парламента) Рамина Мамедова ответственным за контакты с жителями армянского происхождения Карабахского региона страны, сообщают официальные СМИ Азербайджана.

По данным СМИ, 1 марта 2023 года Мамедов встретился в городе Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана), в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, с представителями жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

«В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана», - отмечают они, добавляя, что эти контакты «будут продолжены».

Р.Керимов