Турция не присоединяется ни к каким односторонним санкциям, это касается не только РФ - Чавушоглу

Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дели Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.
"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения, как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран. Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - подчеркнул Чавушоглу.
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