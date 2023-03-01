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Регион 01.03.2023 13:55

Турция не присоединяется ни к каким односторонним санкциям, это касается не только РФ - Чавушоглу

Анкара не поддерживает санкции, которые вводятся в отношении различных государств в одностороннем порядке, без поддержки ООН, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Перед началом встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Дели Чавушоглу спросили, как долго, по его мнению, Турция сможет сопротивляться введению антироссийских рестрикций.

"У нас нет необходимости сопротивляться, мы сами принимаем решения, как суверенное государство. Мы не присоединяемся к каким-либо односторонним санкциям, поддерживаем только те, которые введены при поддержке ООН. Так что это касается не только России, но мы также не поддерживаем санкции в отношении Ирана или каких-либо других стран. Мы сами принимаем решения. Никто не может оказывать на нас давление", - подчеркнул Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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