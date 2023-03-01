Скидка Urals к Brent в феврале осталась почти на уровне января, $33,73/барр

Средняя котировка российской нефти Urals на базисе CIF в европейских портах в феврале составила $49,13 за баррель по сравнению с $49,02/барр. в январе и $50,15/барр. в декабре 2022 года, сообщили "Интерфаксу" в ценовом агентстве Argus.

Таким образом, скидка Urals к сорту Brent (североморскому датированному) составила в прошлом месяце $33,73 за баррель по сравнению с $33,84/барр. в январе и $30,21/барр. в декабре 2022 года, следует из расчетов на основе котировок на базисе CIF в портах Rotterdam и Augusta.

Так, по данным Argus, стоимость Urals NWE CIF Rotterdam в феврале составила $46,2/барр. (скидка к Brent - $36,6 за барр.) по сравнению с $45,84/барр. в январе (скидка - $37/барр.) и $47,9/барр. в декабре 2022 года (скидка $32,5 за барр.). Urals Med Aframax CIF Augusta в прошедшем месяце стоил $52,04/барр. (скидка - $30,8 за барр.), в январе - $52,2 за барр. (скидка - $30,7/барр.), в декабре - $52,4 за барр. (скидка - $27,9 за барр.).

Российская нефть не поступает на европейский рынок после введения эмбарго Евросоюзом с 5 декабря 2022 года, однако цена CIF в европейских портах по-прежнему используется в расчете налогов РФ. Эта котировка является расчетной к котировке FOB в российских портах, где формируются реальные котировки.

По данным Argus, в феврале цена нефти Urals на базисе FOB Primorsk составляла в среднем $43,2 за баррель по сравнению с $42,8 в январе и $43,35 за баррель в декабре. При этом скидка российского сорта на базисе FOB к марке Brent составила $39,63/б против $40,05/барр. в январе.

Urals Med Aframax FOB Novorossiysk торговался на уровне $45,09 за баррель по сравнению с $44,3/барр. в январе, дифференциал к эталонному сорту снизился с $38,5/барр. в январе до $37,8/барр. в феврале.

Российский бюджет сверстан исходя из прогноза цены Urals в 2023 г. в размере $70,1/б. Недополученные нефтегазовые доходы за январь Минфин оценил в 54,5 млрд руб.

Европейским компаниям с 5 декабря 2022 года запрещено покупать российскую нефть. РФ переориентирует поставки на азиатские рынки, главным образом в Китай и Индию. Кроме того, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку (с 5 декабря - $60 за баррель).

РФ запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах прописано условие "потолка".