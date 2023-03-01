IOM может оказать поддержку Азербайджану в возвращении вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории

Международная организация по миграции (IOM) может оказать поддержку Азербайджану в реализации Госпрограммы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, заявил генеральный директор организации Антонио Виторино.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял в Баку Виторино, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Виторино подчеркнул важность первой Госпрограммы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Он отметил, что исходя из своего опыта Международная организация по миграции может оказать поддержку этому процессу.

По его словам, с момента создания организация накопила большой опыт в области возвращения вынужденных переселенцев и беженцев в различных странах мира и готова поделиться им с азербайджанской стороной», - отмечается в информации.

Он также подчеркнул важность создания в Азербайджане регионального учебного центра IOM и отметил, что центр внесет вклад в расширение возможностей и подготовку профессиональных кадров как в Азербайджане, так и в странах региона.

Виторино добавил, что высоко ценит финансовые взносы Азербайджана как новой страны-донора в бюджет организации.

На встрече была отмечена важность увеличения представительства азербайджанских экспертов в Международной организации по миграции и других структурах ООН.

Б.Рустамбеков