Иран высылает двоих германских дипломатов

Тегеран в среду объявил двоих германских дипломатов "персона нон грата", сообщает агентство "Тасним" со ссылкой на представителя МИД Ирана Насера Канаани.
По его словам, о решении иранской стороны послу Германии в Тегеране объявили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.
"Приоритет Исламской республики Иран состоит в том, чтобы общаться в атмосфере взаимоуважения. Но если определенные стороны пытаются игнорировать основные правила и национальный суверенитет нашей страны, определенно альтернативных решений не избежать", - приводит "Тасним" слова Канаани.
Решение об объявлении германских дипломатов "персона нон грата" иранские власти приняли после того, как 22 февраля Берлин выдворил двоих иранских дипломатов в ответ на вынесение смертного приговора Джамшиду Шармахду, обладателю двойного гражданства - германского и иранского. Органы правосудия Ирана признали его виновным в террористической деятельности.
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