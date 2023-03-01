В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт

Россия к концу 2024 года может увеличить экспорт кондитерских изделий до $2,1-2,2 млрд. Такая оценка дана в презентации центра "Агроэкспорт" на бизнес-конференции "Кондитерские изделия ХХI века: состояние, вызовы, перспективы" в среду в Москве.

Как сообщил на конференции руководитель центра Дмитрий Краснов, в 2022 году экспорт составил $1,63 млрд против $1,64 млрд в 2021 году. "Падение незначительное, практически было корректировкой в стоимостном выражении", - сказал он, добавив, что это стало следствием санкционных ограничений и политики "нулевой терпимости" к COVID-19 в Китае, которая "стала сниматься только в конце 2022 - начале 2023 года". "Китайский рынок для нас оставался сложным на протяжении 2021 и 2022 годов с учетом того, что мы туда больше всего поставляли шоколада. Потребление кондитерской продукции и ее импорт в Китай снижался, шоколадных изделий тем более, и, безусловно, это сказалось и на нас", - заявил он, отметив, что "с точки зрения экспорта кондитеры работают в очень непростых условиях", на зарубежных рынках приходится конкурировать с транснациональными компаниями.

В прошлом году в стоимостной структуре экспорта 46% пришлось на шоколадные кондитерские изделия ($751,5 млн против $872,1 млн в 2021 году), 40% - на мучные ($649,7 млн против $557,4 млн), 14% - на сахаристые ($229,8 млн против $210,4 млн). В натуральном выражении поставки шоколадных изделий снизились на 32%, до 223,4 тыс. тонн, мучных на 15%, до 286,8 тыс. тонн, сахаристых - на 22%, до 81,1 тыс. тонн.

По словам Краснова, в прошлом году по сравнению с предыдущим поставки в Китай и ЕС снизились на 50%, в Саудовскую Аравию - более чем на 70%. В то же время экспорт в страны СНГ вырос на 20%. В частности, в Белоруссию - на 23%, Казахстан - на 20%, Узбекистан - на 16%.

В связи с этим Краснов обратил внимание на то, что в экспортных программах кондитеров необходимо учитывать современные тенденции, которые производят на рынках стран СНГ. "Рынки стран СНГ тоже меняются. Мы к ним относимся как к очень традиционным рынкам, поскольку общая история, общие потребительские предпочтения и т.д. Однако процессы, которые на них происходят, могут существенно от этого отличаться. Возьмем рынки Узбекистана, Азербайджана, Казахстана - там идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек, меняются потребительские предпочтения, - сказал он. - И здесь, конечно, надо думать о том, что к этому рынку с точки зрения маркетинга надо относиться как к зарубежному рынку, незнакомому, побольше уделить ему внимания с точки зрения расширения ассортиментной линейки специализированной продукции".

Как считает Краснов, потенциал рынка СНГ "точно совершенно далеко не исчерпан, а на ближайшие годы это будет оставаться нашим, безусловно, ключевым рынком сбыта кондитерской продукции".

Глава "Агроэкспорта" также сообщил, что РФ по итогам 2021 года заняла 14 место на мировом рынке кондитерских изделий, объем которого составил $90 млрд. Из них $43,8 млрд пришлось на мучные кондитерские изделия, $32,9 млрд - на шоколадные, $13,3 млрд - на сахаристые.