Помощник президента Азербайджана и замглавы МИД Саудовской Аравии обсудили региональные и международные процессы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Хурейджи провели во вторник встречу в Баку, в ходе которой обсудили события на региональной и международной аренах.

«В ходе встречи были рассмотрены наиболее важные события на региональной и международной аренах, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на саудовское информагентство агентство SPA.

Р.Керимов