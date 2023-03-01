Помощник президента Азербайджана и замглавы МИД Саудовской Аравии обсудили региональные и международные процессы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев и заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Хурейджи провели во вторник встречу в Баку, в ходе которой обсудили события на региональной и международной аренах.
«В ходе встречи были рассмотрены наиболее важные события на региональной и международной аренах, а также обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на саудовское информагентство агентство SPA.
Р.Керимов
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