Участники антитурецкой акции в Хельсинки сожгли фотографию Эрдогана

В Финляндии на несанкционированной антитурецкой акции ее участники сожгли изображение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Перед посольством в Хельсинки собралась группа из примерно 20 человек, было сожжено изображение. Досудебное расследование более подробно рассмотрит, что это было за изображение", - сообщила в среду газета Ilta-Sanomat.
Начальник отдела сигнализации и наблюдения полиции Хельсинки Хейкки Порола рассказал, что нарушители были в масках, среди них были как коренные финны, так и лица иностранного происхождения. "Было установлено, что на сожженной фотографии было изображение президента (Турции). Есть основания подозревать, что было совершено преступление диффамации", - заявил представитель полиции.
Полиция задержала четырех человек, которые позднее были освобождены. Их подозревают в сопротивлении властям, неподчинении и, возможно, клевете. По словам Поролы, подозреваемые допрошены, результаты досудебного расследования будут переданы прокурору для привлечения их к ответственности.
Организаторы акции заявили СМИ, что она была организована в знак протеста против войны Турции с курдами и тоталитарной внутренней политики этой страны.
Ранее в Швеции перед зданием мэрии Стокгольма была повешена головой вниз кукла, изображавшая Эрдогана, а перед посольством Турции сожгли коран. После этих инцидентов президент Турции заявил, что Швеции бессмысленно ожидать продвижения Анкарой ее заявки на членство в НАТО. Переговоры о вступлении Швеции в НАТО были заморожены.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил накануне в Хельсинки, что на будущей неделе в Брюсселе состоится встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии.
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