В Евразийском экономическом союзе уже реализовано 25 проектов по импортозамещению, сообщила на брифинге в среду официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
"Эта работа ведется на системной основе блоком министра комиссии по промышленности и АПК Артака Камаляна. Сформирована карта индустриализации ЕАЭС, в текущей версии она включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях. Также подготовлены предложения о пилотных направлениях работы по импортозамещению", - сказала Малкина, слова которой приводит госагентство БелТА.
"Как результат, за 2021-2022 годы в ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму свыше $21 млрд в автомобильной, электротехнической, химической, металлургической, медицинской и других сферах", - подчеркнула представитель ЕЭК.
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