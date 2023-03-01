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Бизнес и законодательство 01.03.2023 18:05

В ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму свыше $21 млрд

В Евразийском экономическом союзе уже реализовано 25 проектов по импортозамещению, сообщила на брифинге в среду официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.

"Эта работа ведется на системной основе блоком министра комиссии по промышленности и АПК Артака Камаляна. Сформирована карта индустриализации ЕАЭС, в текущей версии она включает 158 реализующихся проектов на сумму более $270 млрд в 25 отраслях. Также подготовлены предложения о пилотных направлениях работы по импортозамещению", - сказала Малкина, слова которой приводит госагентство БелТА.

"Как результат, за 2021-2022 годы в ЕАЭС реализовано 25 проектов по импортозамещению на сумму свыше $21 млрд в автомобильной, электротехнической, химической, металлургической, медицинской и других сферах", - подчеркнула представитель ЕЭК.

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Тэги: ЕАЭС, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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