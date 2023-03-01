Нефть перешла к снижению на сигналах роста запасов в США

Нефтяные котировки начали снижаться днем в среду на данных об очередном увеличении запасов топлива в Соединенных Штатах.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 подешевели на $0,61 (0,73%) - до $82,84 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,7 (0,91%) - до $76,35 за баррель.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей.