Нефть перешла к снижению на сигналах роста запасов в США

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:44 подешевели на $0,61 (0,73%) - до $82,84 за баррель.
Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $0,7 (0,91%) - до $76,35 за баррель.
Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) указали на рост запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей.
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