В ЕС назвали обнадеживающей встречу в Ходжалы

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал обнадеживающими известия о контактах Баку с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.

«Обнадеживающие новости приходят сегодня из Ходжалы о контактах между представителями Баку и карабахскими армянами», - написал Клаар в среду в твиттере.

«Хорошо, что обсуждения, похоже, сосредоточены как на насущных проблемах, так и на более широких вопросах», - добавил он.

Как сообщали ранее азербайджанские официальные СМИ, власти Азербайджана назначили депутата Милли меджлиса (парламента) Рамина Мамедова ответственным за контакты с жителями армянского происхождения Карабахского региона страны.

В среду Мамедов встретился в городе Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана), в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, с представителями жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Такие контакты будут продолжены.

Р.Керимов