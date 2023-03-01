В ЕС назвали обнадеживающей встречу в Ходжалы

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар назвал обнадеживающими известия о контактах Баку с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.
«Обнадеживающие новости приходят сегодня из Ходжалы о контактах между представителями Баку и карабахскими армянами», - написал Клаар в среду в твиттере.
«Хорошо, что обсуждения, похоже, сосредоточены как на насущных проблемах, так и на более широких вопросах», - добавил он.
Как сообщали ранее азербайджанские официальные СМИ, власти Азербайджана назначили депутата Милли меджлиса (парламента) Рамина Мамедова ответственным за контакты с жителями армянского происхождения Карабахского региона страны.
В среду Мамедов встретился в городе Ходжалы (Карабахский регион Азербайджана), в штаб-квартире российского миротворческого контингента, временно размещенного на территории Азербайджана, с представителями жителей армянского происхождения, проживающих в Карабахе.
В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Такие контакты будут продолжены.
Р.Керимов
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