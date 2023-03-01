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ТЭК 01.03.2023 20:49

Узбекистан продолжает переговоры с Газпромом

Узбекистан ведет переговоры с "Газпромом"о сотрудничестве, пока импорт газа не начался, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе министерства энергетики республики.

"Рабочие группы продолжают изучения в рамках утвержденной сторонами "дорожной" карты. На сегодняшний день соглашение пока не достигнуто. Поэтому импорт природного газа из России в Узбекистан, как планировалось первоначально, с марта не начнется", - сказал представитель пресс-службы Минэнерго.

Ранее сообщалось, что 24 января состоялась рабочая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Стороны рассмотрели актуальные и перспективные вопросы взаимодействия. На встрече была подписана "дорожная карта " по сотрудничеству в газовой отрасли.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГАЗ, ИМПОРТ


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