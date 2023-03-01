Тарифы на теплоснабжение в Латвии снижаются вслед за падением цен на топливо

Тариф на теплоснабжение в столице Латвии - Риге с 1 апреля планируется снизить на 10%, сообщается в государственном издании Latvijas Vestnesis.
Основной поставщик тепловой энергии в Риге - Rigas siltums подал на рассмотрение в Комиссию по регулированию общественных услуг Латвии проект решения о понижении тарифа более чем на 18 евро - до 165,32 евро за МВт.ч (без НДС).
Таким образом, с учетом господдержки, тариф на теплоэнергию для домашних хозяйств в латвийской столице составит 110,53 евро за МВт.ч (без НДС) по сравнению с 112,39 евро за МВт.ч в настоящее время.
Снижение тарифа в Риге связано с уменьшением цены закупки теплоэнергии и древесной щепы. Ожидается, что в будущем тариф также будет снижаться по мере падения цен на энергоресурсы.
Кроме того, по данным Комиссии по регулированию общественных услуг, из-за уменьшения цен на топливо и стоимости закупки теплоэнергии, тариф в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии после Риги, снижен на 17,9% - до 144,14 евро за МВт.ч. Стоимость теплоэнергии с господдержкой составит 106,07 евро за МВт.ч, сообщили BNS в ведомстве.
В Елгаве тариф на тепловую энергию снизится на 3,4% - до 90,93 евро за МВт.ч. Стоимость теплоэнергии с господдержкой - 79,47 евро за МВт.ч.
В Юрмале тариф уменьшится на 33,8% - до 149,35 евро за МВт.ч (108,68 евро за МВт.ч - с господдержкой).
Кроме того, снижаются тарифы в ряде других населенных пунктов.
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