США обещают поддержку независимости и целостности Таджикистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал от имени Соединенных Штатов поддержку независимости и территориальной целостности Таджикистана.
Блинкен встретился в среду с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Астане на полях министерской встречи С5+1, сообщает сайт Госдепартамента США.
"Госсекретарь подтвердил необходимость тесного сотрудничества по вопросам, связанным с Афганистаном, включая отстаивание уважения прав женщин и девочек в Афганистане. Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов надежному партнерству с Таджикистаном и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Таджикистана", - говорится в сообщении.
Госсекретарь США и министр иностранных дел Таджикистана обсудили пути улучшения взаимодействия обеих стран в области экономических возможностей и сотрудничества в сфере безопасности как в двустороннем, так и в многостороннем формате.
Накануне МИД Таджикистана сообщил об участии главы МИД республики во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "С5+1".
"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также другими вызовами и угрозами безопасности, и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между странами региона", - говорилось в сообщении.
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