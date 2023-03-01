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СНГ 01.03.2023 17:35

США обещают поддержку независимости и целостности Таджикистана

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал от имени Соединенных Штатов поддержку независимости и территориальной целостности Таджикистана.

Блинкен встретился в среду с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином в Астане на полях министерской встречи С5+1, сообщает сайт Госдепартамента США.

"Госсекретарь подтвердил необходимость тесного сотрудничества по вопросам, связанным с Афганистаном, включая отстаивание уважения прав женщин и девочек в Афганистане. Блинкен подчеркнул приверженность Соединенных Штатов надежному партнерству с Таджикистаном и подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Таджикистана", - говорится в сообщении.

Госсекретарь США и министр иностранных дел Таджикистана обсудили пути улучшения взаимодействия обеих стран в области экономических возможностей и сотрудничества в сфере безопасности как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Накануне МИД Таджикистана сообщил об участии главы МИД республики во встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и США в формате "С5+1".

"Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также другими вызовами и угрозами безопасности, и подчеркнули необходимость укрепления сотрудничества между странами региона", - говорилось в сообщении.

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Тэги: США, ТАДЖИКИСТАН, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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