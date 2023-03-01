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Дальнее зарубежье 01.03.2023 17:01

Парламент Финляндии одобрил соглашения о членстве страны в НАТО

Парламент Финляндии на заседании в среду одобрил соглашения с НАТО, за представленный правительством доклад о членстве в альянсе проголосовали 184 депутата из 200, против были семь парламентариев, один воздержался.

Хотя Турция и Венгрия еще не ратифицировали заявку Финляндии и Швеции на членство в Североатлантическом альянсе, парламент проголосовал досрочно, чтобы завершить обсуждение вопроса до выборов, намеченных на 2 апреля.

Депутаты отклонили проекты заявлений парламентария от Левого альянса Маркуса Мустаярви. Тот предложил парламенту заявить, что Финляндия ни при каких обстоятельствах не позволит размещать ядерное оружие на своей территории, использовать сухопутные, воздушные или морские районы для транспортировки или транзита ядерного оружия. Мустаярви также заявил, что вооруженные силы любой страны, а также базы военного альянса НАТО не должны постоянно размещаться на территории Финляндии. Он полагает, что Финляндия не должна разрешать какому-либо другому государству или его вооруженным силам использовать территорию или воздушное пространство страны для враждебных целей против других государств.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, ПАРЛАМЕНТ


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