Блинкен не планирует встреч с Лавровым и главой МИД Китая на саммите G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что не собирается проводить встречи с министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Цинь Ганом "на полях" встречи глав МИД G20 в Индии.

"У меня нет планов на встречу ни с одним из них", - приводят западные СМИ слова Блинкена журналистам в Ташкенте.

При этом Bloomberg отмечает, что госсекретарь не исключил встречи с прочими российскими и китайскими дипломатами на саммите.

Встреча министров иностранных дел "двадцатки" пройдет 1-2 марта в Нью-Дели.

Блинкен и Лавров не проводили очные переговоры с января 2022 года.