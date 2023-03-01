Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 77.05 +1.37 Brent 83.45 +1.41

Дальнее зарубежье 01.03.2023 18:23

Блинкен не планирует встреч с Лавровым и главой МИД Китая на саммите G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду заявил, что не собирается проводить встречи с министрами иностранных дел России и Китая Сергеем Лавровым и Цинь Ганом "на полях" встречи глав МИД G20 в Индии.

"У меня нет планов на встречу ни с одним из них", - приводят западные СМИ слова Блинкена журналистам в Ташкенте.

При этом Bloomberg отмечает, что госсекретарь не исключил встречи с прочими российскими и китайскими дипломатами на саммите.

Встреча министров иностранных дел "двадцатки" пройдет 1-2 марта в Нью-Дели.

Блинкен и Лавров не проводили очные переговоры с января 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, G20, ПЛАНЫ


Похожие новости


Блинкен обещает Пекину серьезные проблемы в отношениях с США в случае оказания поддержки России в украинском конфликте США включили в санкционный список вице-премьера РФ Голикову и восемь министров США внесли в санкционные списки по РФ 22 физических и 83 юридических лица США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ США с 10 марта вводят пошлину в 200% на алюминий из РФ - Белый дом Под очередные санкции США против РФ подпадут более 200 физических и юридических лиц - Белый дом США на встрече G7 объявят о новых санкциях против России - Белый дом США не вносили изменений в систему готовности своих ядерных сил в связи с украинским конфликтом - Белый дом США нацелены усиливать санкции против РФ и повышать их эффективность - глава Минфина Госдеп обеспокоен контактами Москвы и Пекина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az