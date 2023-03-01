В Тегеране заявляют о разрешении с МАГАТЭ всех спорных вопросов ядерной программы Ирана

Тегеран и МАГАТЭ устранили все спорные вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, сообщил в среду глава Организации по атомной энергии Исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

Он отметил, что спорные вопросы были разрешены в ходе консультаций с представителями МАГАТЭ, посетившими Тегеран на этой неделе, передали иранские СМИ.

Речь, по словам Эслами, идет о ядерных частицах, якобы найденных инспекторами МАГАТЭ на ряде объектов Ирана, а также об изменениях в работе центрифуг по обогащению урана.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных экспертами в Иране следов обработанного урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.