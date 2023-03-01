Активы Бундесбанка упали на 4% в 2022 году

Общий объем активов Бундесбанка в 2022 году снизился на 4% (на 108 млрд евро) и составил 2,9 трлн евро, сообщается в пресс-релизе германского центробанка.

Основной причиной этого стало сокращение операций рефинансирования на 184 млрд евро - до 238 млрд евро. В том числе были произведены досрочные выплаты в рамках программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO III) Европейского центрального банка.

Между тем объем номинированных в евро ценных бумаг на балансе Бундесбанка вырос на 45 млрд евро - до 1,07 трлн евро.

Чистый процентный доход банка в 2022 году увеличился до 3,954 млрд евро против 2,501 млрд евро годом ранее.

Убыток в прошлом году составил 172 млн евро, он был покрыт за счет резервов, накопленных в предыдущие годы. При этом ЦБ указал на вероятность дальнейших потерь на фоне продолжающегося роста процентных ставок.

Бундесбанк не будет перечислять денежные средства в федеральный бюджет ФРГ за 2022 год, как и в предыдущие два года.

В прошлом году инфляция резко выросла во всей еврозоне.