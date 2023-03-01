В Грузии состоялся 11-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023

28 февраля в столице Грузии прошел 11-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023, совместно организованный Caspian Energy Club и Caspian Energy Georgia. Официальную поддержку мероприятию оказало посольство Азербайджанской Республики в Грузии и посольство Грузии в Азербайджанской Республике. Золотым спонсором CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023 стала компания Assistant Tour.

Об этом сообщил председатель правления Caspian Energy Georgia Натиг Мамедов.

Основная цель форума, изучение дополнительных возможностей для членов Caspian Energy Club, компаний и организаций из Азербайджана и других стран для инвестирования и открытия бизнеса в Грузии, изучение возможностей для грузинских компаний, желающих инвестировать в Азербайджан и другие страны, где осуществляет свою деятельность Caspian Energy Club, а также увеличение товарооборота между двумя странами.

В работе 11-го международного CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023 приняли участие более 200 представителей государственных структур, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, а также топ-менеджеры государственных и частных компаний стран Каспийского-Черноморского регионов.

В своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Грузии Фаиг Гулиев выразил надежду, что прошедший форум станет продуктивным, и внесет свой вклад в развитие торгово-экономических отношений и отношений между деловыми кругами двух стран. По словам посла, по итогам 2022 года товарооборот между двумя странами составил 1,3 миллиарда долларов, а прямые инвестиции азербайджанских компаний в экономику Грузии за весь период прошлого года, и взаимные инвестиции грузинских компаний в экономику Азербайджана составили десятки миллионов.

В рамках первой панели, председатель Caspian Energy Turkiye Сулейман Меджидли отметил важность совместной реализации региональных проектов по возобновляемым и альтернативным источникам энергии.

Модератор второй панели, председатель Caspian Energy Georgia Натиг Мамедов рассказал о темпах роста ненефтяного сектора экономики в странах Каспийско-Черноморского региона.

Представитель министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Каландадзе выразил благодарность организаторам мероприятия от имени министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отара Шамугия. Т. Каландадзе отметил, что высоко оценивает развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией, фундамент которых был заложен президентами Гейдаром Алиевым и Эдуардом Шеварднадзе. “Мы рады, что эти отношения продолжают развиваться и сегодня,и надеюсь, что данный форум даст дополнительный стимул для углубления торговли, энергетики сельского хозяйства и других направлений экономики между нашими странами”, - отметил Т. Каландадзе.

Заместитель генерального директора, директор по управлению проектами АО «Фонад развития энергетики Грузии» Нугзар Хаиндрава отметил ряд интересных проектов в возобновляемой энергетике Грузии, энергобезопасности, развитии электромашин и зарядочных станций, вопросах энергосбережения и инвестиций в энергосектор Грузии. По словам Н. Хаиндрава данное мероприятие будет полезно для дальнейшего развития и углубления нетворкинга.

Выступившая на форуме советник исполнительного директора AZPROMO Шабнам Аллахвердиева проинформировала участников о деятельности Агентства, отметив успешное сотрудничество AZPROMO с соответствующими органами Грузии и ряд документов подписанных в рамках этого сотрудничества. По словам Ш. Аллахвердиевой, в настоящее время имеются широкие возможности для сотрудничества в сфере энергетики, и в особенности в сфере возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В обсуждениях также приняли участие глава Агентства по Возобновляемой Энергии при Министерстве Энергетики Азербайджанской Республики Джавид Абдуллаев, глава "Фонда развития энергетики Грузии", представитель SOCAR ENERGY GEORGIA, глава Службы доходов Грузии (СВД) при Министерстве финансов Грузии и другие официальные лица.

По итогам форума председатель правления Caspian Energy Georgia Натиг Мамедов вручил всем спикерам благодарственные сертификаты за поддержку в организации 11-го международного CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, являющегося активным участником диалога “бизнес-власть”, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где осуществляет деятельность Caspian Energy Club, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга и регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, а также полномочных представителей в различных странах мира.