В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 588, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 33 случаях заражения.

За 24 часа от COVID-19 летальных исходов не было зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 119 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 818 тыс. 310 человек (+29 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 159 человек.

За сутки медики провели 2,049 тыс. тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 526 тыс. 899 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде