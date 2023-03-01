В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 40 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828 тыс. 588, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 33 случаях заражения.
За 24 часа от COVID-19 летальных исходов не было зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 119 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 818 тыс. 310 человек (+29 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 159 человек.
За сутки медики провели 2,049 тыс. тестов на коронавирус. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 526 тыс. 899 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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