Необходимо активизировать энергетическое и транспортное сотрудничество в Центральной Азии и Каспийском бассейне

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов акцентировал внимание на необходимости активизации энергетического и транспортного сотрудничества в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна, сообщает в среду сайт МИД Туркменистана.
Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1", подчеркнул необходимость диверсификации энергопоставок, выход на новые рынки потребления, создание альтернативных маршрутов, привлечение инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующей политической и правовой гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.
Кроме того, министр отметил необходимость строительства современной инфраструктуры транспортных коридоров и создания транспортно-логистических хабов, которые имеют огромный потенциал.
Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" состоялась 28 февраля в Астане.
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