Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 77.05 +1.37 Brent 83.45 +1.41

Регион 01.03.2023 17:56

Необходимо активизировать энергетическое и транспортное сотрудничество в Центральной Азии и Каспийском бассейне

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов акцентировал внимание на необходимости активизации энергетического и транспортного сотрудничества в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна, сообщает в среду сайт МИД Туркменистана.

Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1", подчеркнул необходимость диверсификации энергопоставок, выход на новые рынки потребления, создание альтернативных маршрутов, привлечение инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующей политической и правовой гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.

Кроме того, министр отметил необходимость строительства современной инфраструктуры транспортных коридоров и создания транспортно-логистических хабов, которые имеют огромный потенциал.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" состоялась 28 февраля в Астане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az