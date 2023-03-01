Необходимо активизировать энергетическое и транспортное сотрудничество в Центральной Азии и Каспийском бассейне

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов акцентировал внимание на необходимости активизации энергетического и транспортного сотрудничества в регионе Центральной Азии и Каспийского бассейна, сообщает в среду сайт МИД Туркменистана.

Мередов, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1", подчеркнул необходимость диверсификации энергопоставок, выход на новые рынки потребления, создание альтернативных маршрутов, привлечение инвестиций и технологий в энергетическую сферу, а также обеспечения соответствующей политической и правовой гарантий поставок энергоресурсов на международные рынки.

Кроме того, министр отметил необходимость строительства современной инфраструктуры транспортных коридоров и создания транспортно-логистических хабов, которые имеют огромный потенциал.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате "С5+1" состоялась 28 февраля в Астане.