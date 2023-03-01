Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале увеличились на 0,5%, в феврале - сократились на 0,2%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 28 февраля 2023 года составляют $9 млрд 43,8 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.
На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-феврале 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,5%.
При этом в феврале валютные резервы ЦБА сократились на 0,2% или на $17,6 млн.
В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.
Х.Насирзаде
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