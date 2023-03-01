Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

28.02 $/bbl +/- WTI 77.05 +1.37 Brent 83.45 +1.41

Макроэкономика 01.03.2023 18:14

Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе-феврале увеличились на 0,5%, в феврале - сократились на 0,2%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана на 28 февраля 2023 года составляют $9 млрд 43,8 млн, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2022 года валютные резервы ЦБА составляли $8 млрд 995,7 млн. Таким образом, по подсчетам агентства «Интерфакс-Азербайджан», в январе-феврале 2023 года валютные резервы Центробанка увеличились на 0,5%.

При этом в феврале валютные резервы ЦБА сократились на 0,2% или на $17,6 млн.

В 2022 году валютные резервы ЦБ увеличились на 27,1%.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦБА, РЕЗЕРВЫ


Похожие новости


Денежные переводы в Азербайджан за 9 мес. увеличились в 3,4 раза Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире Манат укрепился к евро и лире, стабилен к рублю Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к лире Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю Манат укрепился к евро, стабилен к лире и рублю Манат подевешел к евро и рублю, укрепился к лире Манат подешевел к евро, рублю и лире Глава ЦБА встретился с руководителями коммерческих банков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az