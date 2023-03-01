Байрамов заявил о важности наказания виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране

Виновные в нападении на посольство Азербайджана в Иране должны понести наказание, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

С таким заявлением он выступил в среду в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Байрамов отметил важность выявления виновных, «организаторов и заказчиков вероломного нападения на посольство Азербайджана в Иране и их соответствующего наказания», говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что глава МИД Азербайджана еще раз подчеркнул важность выполнения Тегераном обязательств, вытекающих из Венской конвенции о дипломатических сношениях, и напомнил, что задача принимающей стороны - обеспечить безопасность помещений дипломатических представительств и их сотрудников.

Байрамов отметил, что «детали теракта и видеозапись тщательно изучаются азербайджанской стороной, следствие по делу продолжается», добавив, что «Ирану необходимо ответить на ряд вопросов азербайджанской стороны», связанных с инцидентом.

Как сообщалось ранее, 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Террорист, вооруженный автоматом Калашникова, убил начальника службы безопасности дипмиссии. При отражении вооруженного нападения еще два ее сотрудника получили ранения.

Власти Азербайджана после данного инцидента, который был квалифицирован президентом страны Ильхамом Алиевым как теракт, приняли решение эвакуировать всех сотрудников посольства в Тегеране и членов их семей. Эвакуация была проведена 29 января.

В настоящее время посольство Азербайджана в Тегеране не функционирует.

Р.Керимов