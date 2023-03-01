Запасы нефти в США выросли на 1,17 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей и составили 239,19 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 179 тыс. баррелей, до 122,11 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

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