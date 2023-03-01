Запасы нефти в США выросли на 1,17 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей и составили 239,19 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 179 тыс. баррелей, до 122,11 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,9 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.
Байрамов заявил о важности наказания виновных в нападении на посольство Азербайджана в Тегеране
Президент Ирака прибыл в Азербайджан
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19
В Азербайджане идет объективный процесс вестернизации потребительских привычек по кондитерским изделиям - Агроэкспорт
В ООН полагают, что мир должным образом не подготовлен к природным катастрофам
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Глава МАГАТЭ приедет в пятницу в Иран
Блинкен не планирует встреч с Лавровым и главой МИД Китая на саммите G20
Необходимо активизировать энергетическое и транспортное сотрудничество в Центральной Азии и Каспийском бассейне
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
В Грузии состоялся 11-й международный CASPIAN ENERGY INVESTMENT FORUM TBILISI 2023
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Весенняя пора»!
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна