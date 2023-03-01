Brent подорожала до $84 за баррель на данных о запасах в США

Цены на нефть перешли к росту на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов сырья.

Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей - до 480,21 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты в среднем ожидали роста на 1,9 млн баррелей.

Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов нефти в США по итогам прошлой недели на 6,2 млн баррелей.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 по бакинскому времени составляет $83,96 за баррель, что на $0,51 (0,61%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к этому времени на $0,4 (0,52%), до $77,45 за баррель.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей, дистиллятов - выросли на 179 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и сокращения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.

Поддержку нефтяному рынку также оказывают сигналы быстрого восстановления деловой активности в Китае. Данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ), опубликованные в среду, показали ускорение темпов роста как в промышленном секторе, так и в сфере услуг страны.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. PMI сферы услуг в прошлом месяце повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе, обновив максимум с марта 2021 года.

Главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри заявил на Bloomberg TV о "достаточно высокой уверенности" в том, что цены на нефть резко вырастут в следующие 12-18 месяцев и достигнут $100 за баррель в четвертом квартале текущего года.