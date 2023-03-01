Беларусь и Китай намерены наращивать использование нацвалют при двустороннем сотрудничестве

Беларусь и Китай будут шире использовать национальные валюты в торговой, инвестиционной и финансовой сфере, говорится в совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко в среду в Пекине.

Стороны "договорились о постоянном расширении взаимных инвестиций и содействии сотрудничеству по линии деловых кругов и финансовых институтов. В том числе речь идет о наращивании использования национальных валют в двустороннем сотрудничестве в торговой, инвестиционной и финансовой областях", цитирует заявление госагентство БелТА.

Также сообщается, что стороны "прилагают совместные усилия для углубления всестороннего сотрудничества в рамках инициативы "Одного пояса и одного пути", будут продолжать содействовать упрощению торговых процедур между двумя странами, раскрывать потенциал транзитных перевозок, в том числе по железнодорожному маршруту Китай - Европа, и неуклонно увеличивать объемы двусторонней торговли".

"Приоритетными направлениями сотрудничества определены расширение взаимных прямых инвестиций, создание совместных высокотехнологичных инновационных производств, развитие совместного бизнеса между субъектами хозяйствования двух стран, поощрение предпринимательской инициативы", - говорится в заявлении.