Баку и Ташкент готовят проекты в ТЭК, транспорте и логистике

Президенты Азербайджана и Узбекистана Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев в среду провели встречу в Баку, в ходе которой обсудили ход реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, сообщили в канцелярии главы Узбекистана.

«Президенты подробно рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне. С глубоким удовлетворением отмечено, что благодаря системным и продуктивным контактам узбекско-азербайджанские отношения стратегического партнерства вышли на качественно новый уровень, наполнились конкретным содержанием», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном вырос более чем на 50 процентов, «в активной фазе находится реализация проектов кооперации в таких приоритетных сферах, как автомобилестроение, текстильная промышленность и шелководство».

«Ведется подготовка перспективных проектов в нефтегазовом секторе, сфере транспорта и логистики», - говорится в сообщении.

В канцелярии главы Узбекистана сообщили, что в ходе встречи глав государств была «отмечена заинтересованность в обмене опытом по развитию деятельности свободных экономических зон и системы налогового администрирования» и «подчеркнута важность дальнейшего расширения культурно-гуманитарных обменов».

Алиев и Мирзиёев также обсудили актуальные международные и региональные вопросы, рассмотрели график предстоящих мероприятий.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева в среду прибыл с рабочим визитом в Баку. В четверг он примет участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19, который пройдет в столице Азербайджана.

Р.Керимов