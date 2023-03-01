Китай заявил о поддержке ускоренного вступления Беларуси в ШОС

Китай заявил о поддержке ускоренного вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества.

В совместном заявлении по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко в среду в Пекине отмечается, что "стороны продолжат осуществлять всестороннее сотрудничество в рамках многосторонних структур, таких как Шанхайская организация сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии", сообщает госагентство БелТА.

"Китай поддерживает ускоренное вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена", - говорится в заявлении.

С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу, а с 2015 года имеет статус официального наблюдателя ШОС. Решение о начале процедуры приема Беларуси в организацию было принято на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Самарканде (Узбекистан) в сентябре 2022 года.