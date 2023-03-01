Из Перми могут запустить авиарейсы в Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «ИрАэро» допуск на осуществление полетов по маршруту Пермь - Баку (Азербайджан). Как отмечает Росавиация, частота полетов составит два раза в неделю. Авиакомпания «ИрАэро» - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске. При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов. Р.Ахмедов

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