Из Перми могут запустить авиарейсы в Баку

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало авиакомпании «ИрАэро» допуск на осуществление полетов по маршруту Пермь - Баку (Азербайджан).
Как отмечает Росавиация, частота полетов составит два раза в неделю.
Авиакомпания «ИрАэро» - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.
При этом Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.
Р.Ахмедов
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