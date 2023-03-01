Президенты Азербайджана и Ирака обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+, развитие торговли и инвестиций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в среду в Баку с президентом Ирака Абдель Латифом Джамалом Рашидом.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, президент Ирака выразил благодарность Алиеву за приглашение на саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 (пройдет 2 марта в Баку – ИФ).

По его словам, в нынешнее время Движение неприсоединения является институтом, которому принадлежит очень большая роль в международных отношениях.

Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершается. «По его словам в период председательства Азербайджан прилагал все усилия для развития организации, выдвинул ряд инициатив, связанных с его институционализацией», - подчеркивается в информации.

Президент Ирака также подчеркнул, что Багдад заинтересован в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном, отметил наличие хороших возможностей для расширения сотрудничества.

Алиев отметил, что имеются широкие возможности для тесного сотрудничества двух стран в международных организациях, и подчеркнул в этом контексте ОПЕК+ и другие форматы.

«Президент Азербайджана пригласил главу Ирака посетить нашу страну также с официальным визитом. Абдель Латиф Джамал Рашид принял приглашение и в свою очередь пригласил главу азербайджанского государства совершить визит в Ирак», - подчеркивается в информации.

Собеседники также обсудили вопросы сотрудничества в области инвестиций, энергетики, строительства, транспорта, образования, отметили важность расширения взаимной торговли и организации визитов делегаций деловых кругов.

Р.Ахмедов