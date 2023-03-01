Баку и Ташкент готовят проекты на $800 млн - Мирзиёев

Баку и Ташкент прорабатывают для реализации проекты на $800 млн, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«Вы (президент Азербайджана Ильхам Алиев - ИФ) сейчас отметили новые проекты, просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились - проекты на $800 миллионов», - сказал Мирзиёев в среду в Баку на встрече с азербайджанским лидером.
«Это говорит о том, что, Ильхам Гейдарович, на самом деле у нас есть большой, огромный потенциал», - добавил глава Узбекистана, слова которого приводится в информации на сайте президента Азербайджана.
Мирзиеев отметил, что с SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) готовится «большой проект в нефтегазовой отрасли», разрабатывается его ТЭО.
Он добавил, что вскоре будет достигнут «серьезный результат по автомобилестроению». «Это новые наши марки, наши автомобили, производство начнется в этом марте и в сентябре - 3 тысячи и 7 тысяч. Это совершенно другая марка, другое качество», - отметил Мирзиёев.
Он также обратил внимание на договоренности относительно хлопкового кластера. «Обе наши команды уже договорились. Есть выделенные земли. Я думаю, что здесь мы тоже добьемся тех результатов, о которых говорили. В шелководстве у нас было очень много проблем, но, я думаю, они очень хорошо решаются. Руководители наших шелководческих предприятий мне докладывают, что они работают как у себя дома, говорят: для нас создают все условия как дома. Мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции на уровне парламента решаются. Это уже говорит о том, что в перспективе у нас будет очень много совместных проектов в этих отраслях тоже», - заявил президент Узбекистана.
«Думаю, команды работают хорошо. Встречаются очень часто, буквально недавно опять была важная встреча в Узбекистане. Также по телефону общаются очень активно. Так что идет очень активное взаимодействие по всем направлениям. Прошлый год, я думаю, был рекордным в деле развития наших отношений. Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем. Самое главное, все решения, которые мы принимаем, выполняются в срок и даже, думаю, в большем объеме, чем мы планируем», - сказал Алиев.
Президент Азербайджана особо отметил проект строительства школы в Карабахском районе страны, который осуществляется по инициативе президента Узбекистана. «Это первый проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны. Азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем вместе отмечать (ее открытие - ИФ)», - добавил азербайджанский лидер.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Баку. В четверг он примет участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19.
Р.Керимов
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