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Дальнее зарубежье 01.03.2023 23:19

В Израиле проходят многотысячные протесты против Нетаньяху, полиция применила водометы в Тель-Авиве

В Иерусалиме, Тель-Авиве и других израильских городах тысячи протестующих против запланированной правительством юридической реформы вновь вышли на улицы, полиция разгоняла участников акции водометами и светошумовыми гранатами, пишут израильские СМИ.

В Тель-Авиве, около 40 человек задержаны. Некоторые из них попытались заблокировать центральные улицы города. Ближе е вечеру обстановка в Тель-Авиве стала более спокойной, однако беспорядки интенсифицировались в Иерусалиме.

Также задержания производили в Хайфе, Кфар-Сабе, Каркуре и Кирьят-Шмоне.

В последние недели в стране регулярно проходят масштабные манифестации. Люди выражают протест юридической реформе, которую проводит правительство Биньямина Нетаньяху.

Вызывающая недовольство и сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.

Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность Кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ


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