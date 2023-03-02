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Дальнее зарубежье 02.03.2023 09:27

Госдеп США одобрил поставку оборудования для истребителей F-16 тайваньских ВВС - Пентагон

Госдепартамент США одобрил сделку на сумму $619 млн по потенциальным поставкам запчастей и оборудования для стоящих на вооружении ВВС Тайваня истребителей F-16, сообщил Пентагон.

В сообщении Агентства по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны говорится, что сделка отвечает не только национальным интересам Соединенных Штатов, но и сохранению "политической стабильности и военного баланса" в регионе.

Для реализации сделки требуется одобрение Конгресса США, который уже получил уведомление о ней госдепа.

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Тэги: США, ТАЙВАНЬ, САМОЛЕТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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