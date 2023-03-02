Kapital Bank стал победителем в четырех номинациях

Kapital Bank победил в четырех номинациях премии «Банковские Награды – 2022» (“Bankçılıq Mükafatları –2022”), которую традиционно проводит Ассоциация банков Азербайджана (АБА).

Kapital Bank был признан лучшим банком 2022 года в категориях «Корпоративная социальная ответственность», «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты», «Информационные проекты о безопасности цифровых платежей» и «Электронный Банкинг».

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 114 филиалах и 25 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/tkstcrd.