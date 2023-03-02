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Внешняя политика 02.03.2023 09:35

Президент Туркменистана прибыл с визитом в Азербайджан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в четверг прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Издание отмечает, что Бердымухамедов примет участие в саммите Контактной группы Движения неприсоединения (ДН) по борьбе с COVID-19, который пройдет в четверг в Баку.

Также планируется, что в ходе визита Бердымухамедов проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

Р.Керимов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРКМЕНИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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